В США раскрыли детали переговоров Трампа и Зеленского

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому личную безопасность и «уважение» в обмен на уступки со стороны Украины. Отрывок комментария Сакса опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Трамп 18 августа встретился с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. После переговоров президент США объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта. Трамп анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского в формате «один на один», за которой должны последовать трехсторонние переговоры с его участием.

По данным The Wall Street Journal, Зеленский не стал отвергать идею «обмена территориями» с Россией, но сказал Трампу, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины. В то же время Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть возможность «пропорционального обмена».

По словам Сакса, если Путин согласится встретиться с Зеленским, это покажет Зеленского как «глобального игрока» и поможет ему удержать власть. Эксперт добавил, что Трамп пообещал Зеленскому «уважение», но предупредил, что взамен потребуются уступки.

«Именно эту «морковку» Трамп будто бы и подсовывает Зеленскому: я выведу тебя на большую международную сцену, мы не будем свергать тебя», - заявил экономист.

Сакс отметил, что Зеленский не имеет широкой поддержки общества, а его правительство поражено коррупцией, поэтому предложенные Трампом условия выгодны для него.