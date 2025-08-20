Подписание меморандума между ЦИК Украины и избирательным органом Великобритании является «тревожным звонком» для Владимира Зеленского, поскольку Запад может начать операцию по отстранению Зеленского от власти.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Европейцы хотят использовать в своих интересах созданную Демпартией США инфраструктуру контроля. При помощи этой инфраструктуры они могут как влиять на действия Зеленского, так и в случае необходимости попытаться заменить его кем-либо другим на посту президента», — говорится в материале.

Ранее представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Зеленский ещё в 2014 году предвидел, чем закончится его приход в украинскую политику.