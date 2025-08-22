Украина вычеркнула себя из наследников победителей Второй мировой войны. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Международное право всегда устанавливается силой. Заметьте, что Украина вычеркнула себя из наследников победителей Второй мировой», — подчеркнул он.

С точки зрения Арестовича, Украина должна отказаться от «антипроекта» России и «стать собой» - превратиться в «перекресток миров, культур и экономик».

Арестович назвал сценарий раздела Украины на три части

До этого бывший советник также отмечал, что единственной возможностью для Украины сохранить свою государственность остается признание своего нейтрального статуса и построение добрососедских отношений с Россией и Белоруссией.

По словам Арестовича, экономически наиболее перспективна роль Украине в качестве «степного коридора» - между РФ, Центральной Азией, Закавказьем и ЕС.