«Он смирился, но в ужасе». Расшифрованы жесты Зеленского на встрече с Трампом

Буквально через пару дней после саммита на Аляске Дональд Трамп встретился и с главой Украины. От экспертов в области языка жестов не укрылась разница в поведении обоих собеседников американского президента. Хотя Владимир Зеленский всеми силами пытался изобразить уверенную позу, его страх выдавал один признак.

Профайлер и специалист по языку жестов провел анализ поведения Зеленского на встрече с Трампом и уверил: президент Украины с трудом скрывал свою неуверенность и страх. Но даже это ему не удалось.

Оправдательная позиция

Эксперт Александр Петров в беседе с 360.ru обратил внимание на жесты Владимира Зеленского руками. Когда человек чувствует себя уверенно и не боится донести свою точку зрения до оппонента, он использует довольно широкие жесты. Президент Украины же жестикулировал так, будто кто-то ему руки связал, то есть не расставлял их широко.

Он словно скован. Это позиция оправдательная. Чувствуется, что он хотел бы говорить больше, но его постоянно сдерживают и контролируют.

Вероятно, такое сдерживание порывов связано с предыдущей встречей Трампа и Зеленского, когда последний вел себя агрессивно и даже повышал голос. А теперь боится повторить свою ошибку.

Также профайлер отметил, что Зеленский сидит, чуть склонившись вперед и не занимает всю площадь стула. Трамп же как бы отклоняется от собеседника. По мнению эксперта, это говорит о попытках украинского лидера завоевать внимание Дональда Трампа, но тому это совсем не нужно.

Ему некомфортно. Он пытается отстраниться, как от прокаженного, - сказал Петров, добавив, что американский президент за всю встречу старался не встречаться с Зеленским взглядом.

У главы Украины при этом был взгляд просящий.

Будто обиженный пытается добиться внимания того, от кого зависит. Нелепо и наигранно выглядит, - выразил свое мнение эксперт.

Властный жест

На заключительной стадии разговора, когда Дональд Трамп не просто резюмирует, а откровенно указывает на то, как все будет происходить в дальнейшем, Владимир Зеленский явно не согласен, но выражать это не рискует.

Он поддакивает и кивает, но мимика говорит, что он не согласен. Однако поделать уже ничего не может. Смирился с происходящим.

Но на последних минутах глава киевского режима все-таки не выдерживает, отметил Александр Петров. Он порывался что-то сказать, но Трамп остановил его характерным властным жестом.

Жест, усмиряющий пыл и останавливающий комментарий со стороны украинского лидера. И Зеленский сразу успокоился. Это показательно, - считает эксперт.

Зависимый Зеленский

В отличие от встречи с Зеленским, диалог Трампа с Владимиром Путиным выглядел совсем иначе. Поза президента России была достаточно уверенной, а вот глава Белого дома был очень сдержан.

При Путине он держался намного скованнее, даже боязливо, - указал профайлер.

Это может говорить, что Трамп воспринимает Путина как равного по силе, в то время как Владимир Зеленский для него — лицо зависимое.

Страх и ужас

Специалист отдельно упомянул мимику Владимира Зеленского, когда тот говорил о выборах и свободе.

Он вытаращивает глаза. Это неподдельный ужас и опасение того, о чем он говорил, - считает Петров.

Кроме того, не нужно быть экспертом по языку жестов, чтобы заметить, как украинский президент сутулится. Трамп тоже не держит спину совсем прямо, но в его случае это выглядит скорее расслаблено. В то время как у Зеленского сутулость напряженная, он будто пытается изобразить телом уверенность, но неудачно.