Доктор экономических наук, завкафедрой мировой экономики МГУ Владимир Осипов считает, что западные страны пытаются навязать России новые Минские соглашения. Эксперт заявил «Аргументам и фактам», что без демилитаризации и денацификации Украины конфликт урегулировать не выйдет.

После переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске в Белом доме прошли переговоры с участием Владимира Зеленского и лидеров ЕС. После встречи Трамп объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта. Он добавил, что гарантии безопасности для Украины будут предоставлены несколькими европейскими странами «в координации с США».

По версии «Аргументов и фактов», Трамп озвучил два главных тезиса: о желании Франции, Британии и других стран ввести войска на Украину при поддержке США с воздуха, а также о необходимости территориальных уступок со стороны Киева. Издание заявило, что в обмен на такую «щедрость» от Москвы ожидают согласия на гарантии безопасности для Украины, которые могут скопировать пятую статью НАТО о коллективной обороне.

«Но этого, видимо, мало, и Запад дополнительно хочет продавить размещение своего гарнизона в подбрюшье России. Сделка в лучшем случае напоминает очередные Минские соглашения», - подчеркивается в статье.

Осипов назвал такие гарантии безопасности красной линией для России. По его мнению, вероятность столкновений РФ и Украины будет сохраняться, но при этом европейцы и США смогут вмешаться в конфликт на стороне Киева.