Эрдоган сообщил Путину, что следит за переговорами по Украине

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что внимательно следит за развитием событий в ходе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Турция стремится к миру, а также поддерживает подходы к урегулированию украинского кризиса при участии всех сторон.

Телефонный разговор Путина с Эрдоганом состоялся в среду, 20 августа. По данным пресс-службы Кремля, стороны затронули ряд тем, включая конфликт на Украине.

Сообщалось, что лидеры обсудили переговоры Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, а также содействие Стамбула в проведении диалога между российской и украинской делегациями. Кроме того, Путин и Эрдоган поговорили о двустороннем сотрудничестве и договорились продолжить личные контакты.

До этого колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Озай Шендир назвал Турцию идеальным местом для саммита иностранных лидеров по вопросам украинского урегулирования в плане обеспечения безопасности.