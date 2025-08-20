СМИ: перед встречей в Белом доме в Европе морально готовились к катастрофе

Перед встречей президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в Европе готовились к возможной катастрофе. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

© The White House

В статье говорится, что после более чем шестичасовых переговоров в Вашингтоне канцлер Германии Фридрих Мерц открыто выразил свое облегчение от того, что встреча прошло хорошо и «превзошла его ожидания».

Автор публикации отмечает, что с этим согласились и в Брюсселе, «где многие морально готовились к катастрофе».

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После них Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.