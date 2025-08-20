Портал «Царьград» обратил внимание на статью экс-сотрудницы Госдепартамента США Анжелы Стент, посвященную «имперской черноморской стратегии России». По мнению Стент, если бы Москва усилила влияние в регионе, она подтвердила бы свое «право на глобальный статус», а неудача России доказала бы «нежизнеспособность имперских проектов в XXI веке».

По версии «Царьграда», на Западе борьбу за Черное море рассматривают как «символический тест на жизнеспособность русской стратегии «великой державы». Стент и ее соавтор считают, что Россия хочет включить в свою сферу влияния все государства, граничащие с Черным морем, используя регион «как плацдарм для проекции силы на Кавказ, Средиземное море и Ближний Восток».

По мнению авторов «Царьграда», американские эксперты игнорируют тот факт, что Болгария и Румыния давно интегрированы в НАТО и ЕС, поэтому Москва не может рассчитывать на их «подчинение». В статье также подчеркивается, что изображение Черного моря как «ворот» к Средиземноморью упрощено. Авторы напомнили, что Турция контролирует проливы, а массовое применение дронов и морских беспилотных катеров меняет концепцию военно-морской мощи.

«В реальности Чёрное море скорее напоминает узкое «бутылочное горлышко», чем удобный плацдарм для дальнейшей экспансии», - отмечается в статье.

По версии «Царьграда», в США используют такие упрощения для продвижения своего главного тезиса о необходимости создать американскую стратегию для Чёрного моря.

«За внешне «экспертным» языком скрывается вполне прагматичная цель: легитимизация долгосрочного присутствия НАТО, накачка военных бюджетов и очередная волна демонизации России», - заключили авторы статьи.

Сербское издание «Политика» ранее рассказало, что в НАТО хотят получить постоянный контроль над Одессой, чтобы превратить город в плацдарм для будущего противостояния с Россией. Одесса расположена недалеко от устья реки Днепр, и вся торговля по Днепру зависит от одесского порта. Город также расположен недалеко от устья Дуная и имеет большое значение для торговли по европейским водным путям, подчеркивала «Политика». По версии издания, тот, кто контролирует Одессу, имеет сильные позиции на всем Черном море.