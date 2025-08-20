Политолог Сергей Федоров в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о возможном ухудшении отношений между Францией и Израилем из-за высказанных израильскими властями обвинений в антисемитизме в адрес французского президента Эмманюэля Макрона.

Согласно данным издания Politico, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал письмо Макрону, в котором обвинил лидера Франции в антисемитизме из-за его готовности признать Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. По словам израильского политика, решение Парижа «поощряет террор [палестинского движения] ХАМАС, усиливает нежелание ХАМАС освобождать заложников, придает смелости тем, кто угрожает французским евреям, и разжигает ненависть к евреям, которая теперь царит на улицах» Франции.

Властям Франции важно поддерживать хорошие отношения с арабским миром, поскольку около 10% населения страны – это мусульмане, в основном, выходцы из Северной Африки, подчеркнул эксперт.

Макрон оказался между двух огней. С одной стороны, его критиковали защитники Палестины и левые – за его непоследовательность, за отсутствие реакции на зверства Израиля в Газе. С другой стороны, президент Франции подвергся критике со стороны руководства Израиля и многих жителей этой страны за то, что он одним из первых высказался за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года. Полагаю, Макрон колебался при принятии соответствующего решения, но в итоге высказался в поддержку палестинцев, при этом осудив ХАМАС и те террористические акты, которые были в начале драмы на Ближнем Востоке. И, конечно, обвинения в антисемитизме неприятны для Макрона, поэтому в дальнейшем он попытается показать, что не является антисемитом. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Письмо Нетаньяху с обвинениями в адрес Макрона не приведет к вспышке противоречий между Францией и Израилем, считает эксперт.

«Определенное ухудшение отношений между Францией и Израилем возможно, но я не думаю, что дело дойдет до каких-то экономических санкций, блокад и так далее. Тут в большей степени речь идет о политических лозунгах и инвективах, которые очень важны для Нетаньяху. Он старается закрепить оказываемую ему извне поддержку и таким образом сохранить устойчивость своей власти внутри Израиля. При этом серьезное обострение в отношениях Франции и Израиля вряд ли произойдет. Конечно, израильским властям не нравится позиция Макрона по Палестине, но не думаю, что это приведет к вспышке противоречий. Такого не будет. Не стоит преувеличивать значение письма Нетаньяху и его высказывания в адрес французского президента – он просто не мог промолчать в данной ситуации, он реагирует на любые попытки внешних сил призвать к созданию палестинского государства, ведь это противоречит его политическому курсу», - отметил специалист.

