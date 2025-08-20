Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште. Об этом Туск написал в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. После переговоров президент США объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта. Трамп анонсировал встречу Путина и Зеленского в формате «один на один», за которой должны последовать трехсторонние переговоры с его участием.

СМИ писали, что переговоры Путина и Зеленского могут пройти в Риме или Женеве. Источники Reuters в администрации Трампа назвали возможной площадкой для встречи Венгрию.

«Будапешт? Не все помнят, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попробовал найти другое место», - так новости о переговорах в Венгрии прокомментировал Туск.

Речь идет о Будапештском меморандуме - документе 1994 года, по которому советское ядерное оружие было вывезено с территории Украины. Страна отказалась от ядерного статуса в рамках документа, обещавшего ей безопасность. Меморандум подписали Россия, Украина, США и Британия.

Трамп высказался о встрече Путина и Зеленского

В английской версии документа не были упомянуты именно «гарантии безопасности» (guarantees), а говорилось о «заверениях в поддержке безопасности» (security assurances). Меморандум не предусматривает механизма ответных действий в случае возникновения угроз для безопасности Украины и лишь предлагает обратиться в Совет Безопасности ООН.