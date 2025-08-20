Трамп высказался о встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп хочет увидеть, что произойдет, когда российский лидер Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью ABC News.

По словам Трампа, у него была и «очень успешная встреча» с Путиным, и такая же с Зеленским.

«И теперь я подумал, что будет лучше, если они встретятся без меня, просто чтобы посмотреть, я хочу посмотреть, что произойдет», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что при необходимости присоединится к Путину и Зеленскому, чтобы стороны смогли прийти к соглашению. По оценке политика, у них «тяжелые, очень плохие отношения».

«И теперь мы посмотрим, как у них пойдет, и если будет необходимо, а так, вероятно, и будет, то я приеду и смогу довести дело до конца», — отметил Трамп.

Напомним, что 15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске, а 18 августа — принял в Белом доме Зеленского и ряд европейских лидеров. После этого он объявил о подготовке встречи глав РФ и Украины.