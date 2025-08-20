Обзор иноСМИ: западня для Зеленского и возмутивший японцев бургер из «Вкусно и точка»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

The Guardian: британские чиновники оставили украинцев без жилья

Более 300 миллионов фунтов стерлингов, выделенных английским городским советам на помощь украинским беженцам с жильем, так и не были потрачены, а тысячи украинцев в Британии оказались без крыши над головой. Об этом рассказала газета The Guardian. По данным издания, 327 миллионов фунтов стерлингов - около трети бюджета в один миллиард - все еще лежат на банковских счетах спустя более трех лет после начала украинского кризиса.

Большая часть средств, потраченных советами, пошла на оплату труда сотрудников и организаций-партнеров. Только 22 миллионов фунтов стерлингов было потрачено на временное жилье для украинцев и 15 миллионов - на помощь им в аренде частного жилья. По информации The Guardian, многие украинцы испытывают трудности с поиском жилья в частном секторе из-за необходимости внесения залога. Местные советы могут помочь с этим, но, по словам украинцев, на практике это происходит слишком медленно из-за бюрократии. Найти гаранта в Великобритании также может быть непросто, а тем, кто не говорит по-английски, сложно вести переговоры с арендодателями. По данным Британского Красного Креста на 2025 год, украинские беженцы более чем в два раза чаще, чем британцы, сталкиваются с бездомностью. По оценкам экспертов, в этом году более 6400 украинских семей столкнутся с «той или иной формой бездомности».

«У Зеленского нет выбора»

Сразу после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске глава США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского и ведущих европейских лидеров в Белом доме. Зеленский вновь заявил Трампу о своем отказе уступать территории. Однако Зеленский, несомненно, понимает, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир, пишет американский портал UnHerd. Киев не в состоянии вернуть контроль над утраченными территориями, и чем дольше будет продолжаться конфликт, тем серьёзнее будут ослаблены ВСУ, подчеркивается в статье.

Зеленский надеется получить от Трампа - возможно, в обмен на территориальные уступки - гарантии безопасности для Украины. Практически официально признано, что обещание НАТО принять Киев в альянс не будет выполнено. Но даже гарантии безопасности, выходящие за рамки статьи 5-й о коллективной обороне, нереализуемы и чрезмерно рискованны, считает автор UnHerd. Кроме того, США и Европа уже продемонстрировали, что Украина не представляет достаточно значимого стратегического интереса, чтобы напрямую воевать из-за нее с Россией и рисковать ядерной эскалацией.

Члены «затерянного племени» из Африки создали королевство в Шотландии

Мужчина и женщина, утверждающие, что они принадлежит к затерянному африканскому племени, обосновались в лесу шотландского графства Роксбургшир и объявили о создании там своего королевства. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail. Король Атехехе, его королева Нанди и их служанка Аснат сначала поселились на территории, принадлежащей Совету по границам Шотландии, но получили уведомление о выселении.

Трио утверждает, что местные жители сожгли их палатки, после чего они перебрались на другое место. По данным Daily Mail, самопровозглашённого монарха часто можно застать возле ближайшего кооператива за попытками поймать Wi-Fi. Король, настоящее имя которого Кофи Оффе, - 36-летний выходец из Ганы, а королева Нанди - Джин Гашо, родом из Зимбабве. Пара должна была предстать перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми в Королевском суде Тиссайда, но все обвинения были сняты ранее в этом году. «Служанка» Аснат - Каура Тейлор из Техаса, пропавшая без вести по заявлению ее семьи.

«США видят угрозу в стратегической автономии Индии»

США внезапно осознали, что Индия не желает пресмыкаться перед ними, как большинство других стран, пишет The Statesman. Американцы считают, что растущая мощь Индии в итоге станет угрозой для США, а ее участие в международных альянсах может изменить мировой баланс сил. Поэтому они начали принимать меры, чтобы держать Индию под контролем. Этот подход противоположен подходу прежних правительств США, которые позволяли Индии сохранять стратегическую автономию, одновременно гарантируя ей статус союзника, подчеркивается в статье.

Для предыдущих администраций США Индия была основным оборонным партнером и получила статус Strategic Trade Authorization-1, что давало стране преимущества в оборонных закупках и повышало оперативную совместимость. США также делали ставку на Индию, чтобы сдержать влияние Китая в Южной и Восточной Азии. По версии The Statesman, чиновники администрации Трампа заняли антииндийскую позицию. Они считают, что Индия может сыграть ключевую роль в сдерживании России, поставившей США в неловкое положение на Украине. Это стало очевидно, когда президент Трамп объявил о дополнительных тарифах в размере 25 процентов против Индии за покупку российской нефти. Трамп надеялся, что Индия окажет давление на Россию. Напротив, ответа от Индии не последовало. В Нью-Дели были готовы стоять на своем. Более того, возрождение РИК (группы Россия-Индия-Китай) и растущее сближение стран БРИКС для противодействия пошлинам, вероятно, станет серьезным вызовом для США.

Friday Digital: бургер Hello Kitty во «Вкусно и точка» возмутил японцев

В российской сети «Вкусно и точка», преемнице ресторанов McDonald’s, появился розовый бургер Hello Kitty, что вызвало бурные обсуждения в японских соцсетях, пишет портал Friday Digital. Японская компания Sanrio, обладающая правами на персонажа Hello Kitty, пришла в Москву в 2003 году. По данным Friday Digital, компания начала развивать свой лицензионный бизнес в России около 2010 года.

После начала украинского кризиса Япония присоединилась к санкциям против России и многие японские компании приостановили свою деятельность в стране или покинули российский рынок. Sanrio в число этих компаний не входит, подчеркивается в статье. Некоторых японцев возмутила новость о Hello Kitty во «Вкусно и точка», но в Sanrio ответили, что «стремятся подарить улыбки как можно большему количеству людей и распространить круг счастья по всему миру». В своей лицензионной деятельности компания использует персонажей Sanrio для ведения бизнеса с различными компаниями и организациями по всему миру, но воздерживается от комментариев относительно деталей отдельных лицензионных соглашений.