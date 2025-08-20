Премьер-министр Словакии Юрий Фицо заявил, что без отказа от членства Украины в НАТО и территориальных потерь со стороны Киева конфликт с РФ не закончится. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Фицо отметил, что понимание того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс — первое и главное условие завершения конфликта. Он напомнил, что говорил об этом с первых дней спецоперации, хоть и сталкивался с критикой за такую позицию. Не менее важным является и вопрос обсуждения территориальных изменений

«Если эти два ключевых пункта — один, касающийся членства в НАТО, и другой, относительно военного контроля над территориями — приведут к перемирию и прекращению бессмысленного убийства славян, то процесс, начатый американским президентом, нужно будет считать его огромным личным успехом», — заявил политик.

Фицо добавил, что сожалеет из-за того, что странам ЕС пришлось ждать президента США Дональда Трампа, чтобы он указал «путь к миру».