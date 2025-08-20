Российская Федерация побеждает в конфликте, поэтому его завершение будет спасением для Украины, пишет American Conservative (AC).

«Моралисты не могут понять, что Россия побеждает в конфликте, и чем быстрее он завершится, тем лучше для Украины», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

Если принимать во внимание неприятные обстоятельства, то желания президента РФ Владимира Путина весомее, чем главы киевского режима Владимира Зеленского, отмечается в статье.

Обозреватель издания подчеркнул, что исключение членства Украины в НАТО нужно для завершения боевых действий.

18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского и лидеров государств Европейского союза (ЕС). Ранее он допускал возможность проведения в будущем встречи в трехстороннем формате с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. 15 августа в Анкоридже на Аляске прошел саммит Путина и Трампа.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее проинформировал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. Так, в этом контексте обсуждалась инициатива о необходимости изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева.