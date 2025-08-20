Похоже, что история первой леди Франции не имеет конца и края. В этот раз на первый план вышли дети Брижит Макрон, решившие поделиться своим взглядом на ситуацию. Однако это еще больше заставило приверженцев теорий заговора задуматься о том, кем же на самом деле является супруга президента. Читайте далее, чтобы узнать все подробности семейного клана Макронов.

Итак, по сведениям Маэль Брен, автора биографической книги первой леди Франции, юный Эммануэль Макрон был настолько поглощен привязанностью к даме своего сердца, что создал для нее эротическое произведение аж на 300 страниц, где изменил только личные данные персонажей. Рукописный труд был перепечатан соседкой школьника на машинке, однако это не спасло от тайны, и по городу быстро поползли сплетни.

Вскоре практически все жители Амьена были в курсе о том, что происходит между замужней преподавательницей и ее несовершеннолетним учеником. Скандал неумолимо разрастался, что вынудило семнадцатилетнего Макрона перевестись в элитный парижский лицей имени Генриха IV. Отправляясь в столицу, он дал Брижит трогательную клятву, что однажды они поженятся, и, как показала дальнейшая жизнь, он свое обещание исполнил...

Раскрыт диалог Макрона с женой после скандальной пощечины

Для семьи Брижит эта ситуация обернулась серьезным потрясением. Ее супруг, банкир Андре-Луи Озьер, был в шоке от происходящего и в итоге пара развелась, несмотря на наличие совместных детей.

Брижит и Эммануэль официально заключили брак только в 2007 году. К этому периоду Макрон уже получил высшее образование, набрал профессиональный опыт и присоединился к рядам Социалистической партии. Супруги старались как можно дольше не афишировать свою связь, и только в 2015 году будущий глава французского государства впервые решил «вывести в свет» свою избранницу.

Дочь Брижит – одноклассница Макрона

Первая леди Франции – трижды мать (Тифен, Лоранс и Себастьян), по крайней мере, по документам, отцом ее детей является предыдущий муж. Примечательным является факт, что Себастьян на два года старше самого Эммануэля Макрона.

Единственный сын Брижит, Себастьян, получил образование в Национальной школе статистики и анализа информации, после чего построил успешную карьеру в парижской фирме Kantar Health, специализирующейся на анализе рыночных данных. В настоящее время он женат и является отцом двоих детей.

48-летняя Лоранс работает кардиологом, является ровесницей французского президента. Более того, она даже училась с ним в одном классе в школьные годы. У Лоранс также трое детей: дочери Эмма и Элис, а также сын Томас.

Младшая наследница Брижит Макрон, Тифен, состоялась как в профессиональной, так и в личной сфере: она успешный юрист, воспитывает дочерей Элизу и Орель, а её муж – знаменитый во Франции кардиолог Антуан Шото.

В беседе с изданием Paris Match именно Тифен пролила свет на юношеские воспоминания о романе матери со школьником, о котором ей стало известно в десятилетнем возрасте:

«Это были постоянные нападки, клевета и пересуды… Тогда ещё не существовало социальных сетей, но мы жили в небольшом провинциальном городке, где все знали обо всем, что происходит».

По данным прессы, молодой Эммануэль был частым гостем в доме Брижит, что давало массу поводов для сплетен. Эти толки о связи учительницы и её ученика стали серьёзным испытанием не только для Брижит, но и для её детей. По словам Тифен, её отец столкнулся с глубочайшим унижением, которое и послужило причиной его ухода от семьи в 1994 году.

Анализируя тот сложный период Тифен добавила: «Я стала более открытой, научилась двигаться вперёд, не обращая внимания на внешний шум, стала гораздо терпимее к другим».

А еще наследница первой леди Франции особо отметила, что крайне болезненно воспринимает домыслы, касающиеся предполагаемой «трансгендерности» (экстремистское движение ЛГБТ, запрещено в России) её матери.

«Меня искренне тревожит уровень современного общества, когда я слышу, как в социальных сетях тиражируются слухи о том, что моя мать – мужчина!» – с возмущением заявила дочь Брижит.

«Вроде леди, а вроде – нет!»

В общем, всем уже понятно, что жизнь супруги президента Франции окутана шлейфом домыслов, которые вполне могут оказаться реальностью. Так это или нет выяснить пока невозможно: Брижит Макрон нечасто контактирует с медиа, сторонится громких историй и предпочитает держаться в тени. Однако именно такая непубличность на фоне возрастной разницы с мужем, только усиливает слухи о проблемах президентской четы. А редкие интервью и комментарии еще больше усугубляют ситуацию. Можете представить, что началось в обществе и прессе, когда Брижит заявила следующее:

«Я не идентифицирую себя как первая леди. Это калька с американского выражения, чей перевод мне претит. Услышав его, я инстинктивно ищу глазами позади — о ком это? Я не воспринимаю себя ни первой, ни заключительной, ни тем более дамой».

Эти слова спровоцировали в медиапространстве масштабную конспирологическую волну – как говорится, капкан захлопнулся. После этого одной из самых популярных версий стали слухи о том, что супруга президента Франции на самом деле — мужчина. Эту версию подтверждал и снимок опубликованный в 2021 году: архивный кадр запечатлел семейство Тронье. На нём запечатлены девочка на коленях у матери и стоящий возле отца мальчик, в чьих чертах лица журналисты обнаружили сходство с нынешней хозяйкой Елисейского дворца.

Создатели этой версии сделали вывод: истинная Брижит Тронье скончалась, а её идентичность присвоил запечатлённый на фото брат. В дальнейшем, согласно этой теории, он оформил формальный союз с непубличным банковским клерком Андре-Луи Озьером, который вёл практически затворнический образ жизни.

Настоящая Брижит умерла?

Еще одна теория заговора утверждает, будто родители утаили кончину истинной Брижит из страха перед преследованием за ненадлежащее обращение с ребёнком. Сторонники этой гипотезы убеждены: её брата, Жан-Мишеля, намеренно отослали на обучение в Алжир, где тот попал под влияние секретных эмиссаров клана Озьер. По их плану, юношу склонили к смене гендерной роли и трудоустройству в учебное заведение для «обработки» воспитанников.

Далее фантастическая на первый взгляд концепция обретает черты шпионского триллера: якобы Жан-Мишель прошёл специальную подготовку, которая научила его влиянию и манипулированию молодым Эммануэлем Макроном, которому предназначалась роль будущего главы французского государства.

Однако история на этом не утихла. Американская журналистка Кэндис Оуэнс публично заявила о готовности представить «реальные факты» в пользу теории о мужском прошлом супруги Макрона. Согласно её версии, первая леди якобы могла совершить трансгендерный переход и скорректировать внешность у популярного пластического хирурга Патрика Биве.

Подводя итог этой бесконечной истории можно сказать одно: чета Макронов изо всех сил старается держать оборону перед общественностью, и делает это весьма странно. Так, вместо того, чтобы прояснить моменты происхождения Брижит, предоставить какие-либо фото из семейного архива, найти справки и так далее, они упираются на словах. Проще говоря, предъявить реальные материалы и закрыть вопрос они не могут, и вместо этого выбрали другую тактику: объявить Кэндис Оуэнс и других плохими людьми – самый простой вариант, как говорится.