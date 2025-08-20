Лукашенко оценил визит президента Ирана в Белоруссию

Официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Белоруссию знаменует новый этап в развитии отношений двух стран. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах со своим иранским коллегой в широком составе.

"Ваш визит знаменует новый этап в развитии двусторонних отношений, укреплении нашего партнерства с опорой на взаимные уважение и доверие. В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран предпринимают последовательные и взвешенные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества, ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность", - сказал президент Белоруссии.