В Грузии умер соперник Саакашвили на выборах 2008 года Леван Гачечиладзе

Депутат парламента Грузии пятого и шестого созывов Леван Гачечиладзе умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на родных и близких политика.

© Давид Урбани/TACC

В последнее время Гачечиладзе болел. Он находился на лечении в Турции, но безуспешно. Ему был 61 год.

Гачечиладзе начал политическую карьеру в 1999 году, став депутатом парламента Грузии пятого созыва. В парламент он попал по партийному списку от правящей партии "Союз граждан Грузии", созданной экс-президентом Эдуардом Шеварднадзе.

В 2004 году Гачечиладзе вновь избрали депутатом парламента, но уже в качестве мажоритария от тбилисского округа Ваке. Он был одним из ярых оппонентов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его власти. В 2008 году Гачечиладзе был кандидатом в президенты Грузии и главным соперником Саакашвили. На президентских выборах он получил 25,7% голосов и занял второе место.