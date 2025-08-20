В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о мире и территориях

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал резонансное заявление о будущем завершении конфликта, отметив, что украинцам следует быть реалистами: мир не наступит мгновенно, а часть территорий будет потеряна.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что боевые действия невозможно прекратить по итогам одной встречи, назвав такие ожидания "нонсенсом".

"Будем реалистами: мир не наступит мгновенно", - отметил он, добавив, что Украина также не сможет вернуть территории.

При этом выразил надежду, что "санкционно-изоляционный пресс" на Россию продолжится, что поможет когда-то в будущем эти территории вернуть.

Зеленский ушёл от ответа о возможном обмене территориями с Россией

В то же время он заверил, что после переговоров в Белом доме стал невозможен "апокалиптический сценарий", при котором Украине навяжут неприемлемые условия мира. По его словам, есть уверенность, что Европа будет формировать принципы перехода к миру совместно с США, так как "теперь граница безопасности ЕС проходит по Украине".

Также он обозначил ключевые задачи для Украины на ближайшую перспективу: удержание субъектности, наращивание собственного оборонно-промышленного комплекса, требование усиления санкций против РФ и работа над готовностью партнеров "к введению своих контингентов".