Решать будут Путин и Трамп: где и когда пройдут новые переговоры по Украине

После переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что встреча российского президента Владимира Путина с Зеленским может состояться уже в ближайшие недели. Как сообщает aif.ru, эксперты оценили ее перспективы и предположили место ее проведения.

Затягивать не будут

По мнению политолога-американиста Константина Блохина, затягивать с трехсторонней встречей стороны не будут в связи с высокой активностью текущих переговоров. Однако не так важно, когда она пройдет — главное, чтобы переговоры принесли результаты.

«В ближайшие две недели, максимум, месяц, встреча, скорее всего, будет реализована. Сейчас динамика очень высока. Визиты Уиткоффа, встреча Путина и Трампа, сейчас эти встречи с европейцами... Скорее всего, все очень быстро будет происходить», — заявил Блохин.

Сенатор Андрей Климов отметил, что многие говорят об организации встречи в течение двух недель, однако точную дату пока никто не сможет назвать.

Где может пройти встреча?

Британский телеканал Sky News заявлял, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в Женеве или Риме. При этом Reuters со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что она может состояться в Венгрии. По мнению Климова, это маловероятно.

«Ну вот говорили, например, о Венгрии, которая относится к государствам, разумно ведущим себя в этом кризисе, несмотря на то что они входят в Европейский союз и в НАТО. Но Венгрия окружена другими государствами, которые, скажем так, ведут себя менее разумно или вообще агрессивно в отношении России, и отсюда возникает, помимо прочего, большое количество организационных дискуссий в вопросе безопасности. С Италией схожая ситуация», — заявил Климов.

Сенатор не исключает, что переговоры пройдут в ОАЭ или в одной из стран СНГ, однако решение конечном счете будет за Кремлем.