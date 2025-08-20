Медведчук: в Киеве должны понять, что в любом случае потеряют Донбасс

Сколько бы Владимир Зеленский ни торговался, он и его сторонники должны понять, что Донбасс Киев в любом случае потеряет. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Для улучшения своих позиций Зеленский бросает в Донбасс все больше войск, не считаясь ни с какими потерями. Он понимает, что оставшаяся часть Донбасса - это хоть какая-то карта в торгах с Россией. Но даже в Вашингтоне ему объясняют, что эту карту придется сдать в любом случае, если он хочет продолжать торговаться", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

По словам политика, если Зеленский не сдаст Донбасс в дипломатической игре, он потеряет его военным путем.