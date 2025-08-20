Трамп согласен с Путиным: эксперты об итогах переговоров в Белом доме

Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что президент США Дональд Трамп не отступает от подхода, сложившегося по итогам встречи с главой России Владимиром Путиным на Аляске. По словам собеседников агентства, Трамп «отстоял» эту позицию на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркнул, что Трамп согласился с Путиным в том, что перемирие не должно предшествовать новому этапу переговоров. По мнению эксперта, «в качестве компенсации» Трамп принял тезис европейских союзников, что Путину и Зеленскому необходимо встретиться.

«Но формат еще не определен. <…> Сперва на более высоком уровне, чем прежде, хотя и не президентском, повестку обсудят представители России и Украины», - заявил Жарихин.

Он добавил, что впереди еще много сложностей, в том числе связанных с территориальными вопросами. Однако путь к дипломатическому урегулированию открыт, заключил Жарихин.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что о результатах переговоров не стоит судить, не имея точной информации об их содержании. Он подчеркнул, что «добрые намерения» можно трактовать «совершенно по-разному».

Денисов добавил, что смысл во встрече Путина с Зеленским появится лишь тогда, когда придет время подписывать документы. По мнению эксперта, пока Москва и Киев «ни на шаг не приблизились» к компромиссу по вопросу территорий - по крайней мере, если судить об этом по открытой информации.

Трамп 18 августа встретился с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. После переговоров Трамп объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта и анонсировал новые встречи с Путиным и Зеленским. Трамп добавил, что гарантии безопасности для Украины будут предоставлены несколькими европейскими странами «в координации с США».

По данным The Wall Street Journal, Зеленский не стал отвергать идею «обмена территориями» с Россией, но сказал Трампу, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины. В то же время Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть возможность «пропорционального обмена».