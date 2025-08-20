Владимиру Зеленскому пообещали безопасную жизнь в Великобритании за выполнение договоренностей. Как сообщает aif.ru, об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Политолог отметил, что украинскому политику пообещали оставить все деньги, которые он перевел в иностранные банки, а также недвижимость, которую приобрели его родственники. Если Зеленский выполнит все указания, то после разрешения украинского конфликта он может направиться в собственный замок на британской территории.

«Он купил огромный, дорогой замок, который принадлежал чуть ли не королю или королеве. Скорее всего, там и будет Зеленский при британцах жить дальше», — добавил Перенджиев.

Напомним, что о покупке Зеленским дворца XVIII века в апреле 2024 года писало издание The London Crier. Речь идет о поместье Хайгроув, стоимость которого оценивается в 20 млн фунтов (почти 2,2 млрд рублей по текущему курсу) — сделку оформляла супруга политика Елена Зеленская. Ранее он принадлежал королевской семье: в нем жили король Карл III и принцесса Диана, провели детство принцы Уильям и Гарри.