Раскрыто приоритетное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

США считают Будапешт приоритетным выбором среди возможных мест встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и их украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

«Белый дом планирует возможную трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины в столице Венгрии Будапеште в качестве следующих шагов в переговорах о прекращении многолетней войны», — утверждается в публикации.

По данным источников, окончательное место переговоров может измениться, однако Будапешт становится приоритетным выбором для Белого дома. В материале отмечается, что Секретная служба США готовится к встрече под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает тесные связи с Трампом.

Ранее сообщалось, что министерства иностранных дел Италии и Швейцарии выразили готовность принять переговоры трех лидеров. При этом в качестве альтернативных мест для потенциальной встречи рассматриваются Будапешт и Хельсинки.