Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет

Президент США Дональд Трамп поручил окрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она сильнее нагревалась на солнце и мешала нелегальным мигрантам перелезать через нее. Об этом во время визита на американо-мексиканскую границу рассказала министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Она отметила, что стена уже сейчас высока, укреплена в земле и практически неприступна, а черный цвет сделает ее еще более трудной для преодоления. По словам Ноэм, Конгресс выделил значительные средства на строительство защитных сооружений. Линия стены ежедневно увеличивается почти на километр. Она также сообщила о планах установить водные заграждения, однако не уточнила, будут ли они касаться только рек и водоемов или и морских участков границы.

Глава Пограничного патруля Майк Бэнкс добавил, что окрашивание защитит металл от коррозии и усложнит попытки преодолеть препятствие. Он уточнил, что дополнительно будут установлены освещение, камеры видеонаблюдения и сейсмодатчики.

Строительство стены Трамп называет одним из главных предвыборных обещаний. В марте вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что проект завершат к концу второго президентского срока главы Белого дома в 2029 году, передает ТАСС.

Американский телеведущий и бизнесмен Рик Харрисон обратился к президенту США с благодарностью за решение о закрытии южной границы страны. По словам журналиста, политика республиканца касательно контроля за наркотрафиком на границе с Мексикой является правильной.