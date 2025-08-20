Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину заявил, что Крым рядом с океаном, а также сравнил полуостров со штатом Техас. На это обратил внимание Telegram-канал Clash Report.

«Он замечательный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой красивый», — заявил Трамп.

Президент США сравнил Крымский полуостров со штатом Техас, отметив, что они близки по размерам. При этом американский штат в несколько раз превосходит территорию Крыма по площади.

Трамп высказался о принадлежности Крыма

Американский лидер также заметил, что если бы Крым вошел в состав России при его правлении, то СМИ говорили бы об этом следующие 20 лет. Но поскольку это произошло в президентство Барака Обамы, то все молчат, посетовал Трамп.

До этого Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности.

Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после. Главные заявления президента США — в материале «Газеты.Ru».