Белый дом завел официальный аккаунт в TikTok

Официальный аккаунт Белого дома появился в социальной сети TikTok. Об этом сообщило агентство Reuters.

© Zuma / ТАСС

По его информации, аккаунт @whitehouse был запущен 19 августа вечером по времени восточного побережья США (в ночь на среду мск). Первой публикацией стал 27-секундный видеоролик, посвященный достижениям президента США Дональда Трампа, с подписью "Америка, мы вернулись! Как дела, TikTok?", в котором американский лидер произносит фразу: "Каждый день я просыпаюсь полный решимости обеспечить лучшую жизнь людям по всей стране. Я - ваш голос".

По данным журнала Newsweek, публикация в течение первого часа набрала более 7,5 тыс. лайков и 500 комментариев. Как убедился корреспондент ТАСС, к утру 20 августа на аккаунт Белого дома подписались более 63,5 тыс. человек, а опубликованные к этому моменту три видеоролика набрали более 102,1 тыс. лайков. Первое видео собрало 44,5 тыс. лайков и 12,6 тыс. комментариев.

"Администрация Трампа стремится донести до американского народа информацию об исторических успехах президента, используя как можно больше платформ, - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в прямом эфире на платформе, посвященном открытию аккаунта. Reuters напоминает, что республиканец активно использовал соцсеть в ходе своей предвыборной кампании. Его страница в TikTok @realdonaldtrump набрала более 15 млн подписчиков.

Вашингтон против TikTok

Трамп 19 июня заявил, что продлил отсрочку блокировки сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok на территории США на 90 дней, до 17 сентября. Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если материнская компания ByteDance не продаст его. Трамп после своей инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.

Трамп не раз говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.

46-й президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов до 19 января этого года. Как сообщали СМИ, вашингтонская администрация пыталась подобрать претендентов на покупку 50% акций TikTok.