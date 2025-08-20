В ЕС подготовили санкции на случай отказа Путина от встречи с Зеленским

Меры собираются принять также, если президент России не захочет участвовать в трёхсторонних переговорах с привлечением американского лидера Дональда Трампа. О подготовке ограничений европейскими лидерами сообщает газета The Telegraph.

Ранее британское правительство объявило, что во время переговоров участников так называемой коалиции желающих обсуждалось в том числе введение санкций в отношении России, пока она не покажет готовность к серьёзным действиям для завершения конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подготовке встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.