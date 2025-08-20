Нетаньяху обвинил Макрона в антисемитизме

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности признать Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре "разжигает антисемитизм". Об этом говорится в письме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направленном французскому лидеру.

"Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь", - написал премьер еврейского государства в документе, его текст приводит европейское издание Politico.

В письме Нетаньяху указывал на некие "антисемитские инциденты", произошедшие во Франции за последние месяцы. По его мнению, они связаны с политикой Франции по отношению к Израилю. Отмечается, что решение Парижа "поощряет террор [палестинского движения] ХАМАС, усиливает нежелание ХАМАС освобождать заложников, придает смелости тем, кто угрожает французским евреям, и разжигает ненависть к евреям, которая теперь царит на улицах" Франции.

Решение Макрона по Палестине назвали позором и капитуляцией

Администрация Макрона, в свою очередь, назвала эти заявления "ошибочными, отвратительными" и они "не останутся без ответа".

24 июля Макрон в Х написал, что Франция официально признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.