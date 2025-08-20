Блюменталь: Фон дер Ляйен считает украинский конфликт ключом к контролю над ЕС

Российская Газета

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает конфликт на Украине важнейшим инструментом для централизации власти в Евросоюзе, заявил в интервью РИА Новости журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.

© Global Look Press

Он уверен, что чиновники ЕС "не могут отказаться от этого конфликта", поскольку, например, фон дер Ляйен уверена, что "он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии".

Также и значимость НАТО "может снизиться без продолжающегося конфликта", добавляет эксперт.

Американское издание Grayzone считается крайне левым интернет-изданием США. Оно было создано в 2015 году, как часть издания Alternet. Однако в 2018 году стало самостоятельным. Издание поддерживало правительство Башара Асада.