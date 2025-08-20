Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает конфликт на Украине важнейшим инструментом для централизации власти в Евросоюзе, заявил в интервью РИА Новости журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.

Он уверен, что чиновники ЕС "не могут отказаться от этого конфликта", поскольку, например, фон дер Ляйен уверена, что "он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии".

Также и значимость НАТО "может снизиться без продолжающегося конфликта", добавляет эксперт.

Американское издание Grayzone считается крайне левым интернет-изданием США. Оно было создано в 2015 году, как часть издания Alternet. Однако в 2018 году стало самостоятельным. Издание поддерживало правительство Башара Асада.