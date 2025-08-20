Шутка Путина вызвала возмущение в Германии

Недавний саммит в Анкоридже, где прошла встреча между президентами России и США, вызвал бурю эмоций не только в Вашингтоне, но и за пределами Америки. Особенно остро на происходящее отреагировали в Германии.

Как сообщает немецкое издание Merkur, одна из деталей, сопровождавших переговоры, вызвала у европейских журналистов особое возмущение.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров задал тон встрече сверхдержав модным заявлением. Он был в свитере с надписью «CCCP». То, что на первый взгляд кажется безобидной провокацией, приобретает серьезный смысл, если учесть более широкий контекст», – пишет издание.

При том еще большее возмущение на грани истерики вызвал не внешний вид главы российской дипломатии, а ироничная реакция на это Владимира Путина. В неформальной беседе госсекретарем США Марко Рубио президент пошутил, назвав главу МИД «империалистом» из-за советской символики на одежде.

В статье подчеркивается, что в западных странах такие действия рассматриваются не как безобидная ирония, а как элемент намеренного политического троллинга.

Merkur напомнило, что на недавнем юридическом форуме в Санкт-Петербурге звучали мнения о юридической несостоятельности распада СССР. С этой точки зрения выбор одежды Лаврова, а также шутки Путина приобретают особое значение и могут восприниматься на Западе как демонстрация реваншистских настроений.

Журналисты в Германии негодуют: Россия мастерски использует иронию и символику, чтобы влиять на международный фон, а в случае с Аляской – еще и отвлечь внимание от ключевых вопросов переговоров, передает АБН24

«Русские умеют троллить», – признали немцы.

Тем временем россияне бросились скупать кофты «СССР» как у Лаврова.