Трамп назвал себя героем войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя и премьер-министра Биньямина Нетаньяху «героями войны». Об этом сообщает газета Newsweek.

«Нетаньяху хороший человек, он сражается. Он герой войны, мы работали вместе. Думаю, я тоже. Ведь это я послал эти самолеты», — отметил американский лидер, имея в виду свой приказ нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана в июне.

Авторы материала отмечают, что Трамп никогда не участвовал в боевых действиях.

8 августа стало известно, что Трамп накричал на Нетаньяху во время телефонного разговора из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа. Согласно данным телеканала NBC News, инцидент произошел в ходе их телефонного разговора 28 июля. При этом израильские власти опровергли эту информацию.