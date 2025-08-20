В Германии оценили возможность отправки войск на Украину

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил против отправки немецких войск на Украину и призвал сформировать новую прочную архитектуру безопасности в Европе. Его слова приводит журнал Der Spiegel.

По его словам, присутствие немецких войск на Украине не должно быть проблемой, поскольку у бундесвера нет для этого предпосылок. Германия не может обеспечить безопасность Украины, подчеркнул он.

Кречмер призвал к формированию новой архитектуры безопасности в Европе и гарантий со стороны США. Евросоюз должен инвестировать в собственную безопасность, чтобы предотвратить потенциальные атаки, в том числе на Украину, указал политик.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против отправки немецких военнослужащих на Украину. По его словам, размещение войск было бы слишком серьезной нагрузкой для Германии.

По словам дипломата, если Берлин откажется отправлять своих военных на Украину, это не означает, что немецкая сторона не сможет оказывать Украине военную и техническую поддержку другими способами.