Маск приостановил создание партии, чтобы не вредить республиканцам

Экс-глава DOGE намерен поддерживать вице-президента США Джей Ди Вэнса и оказывать ему финансовую помощь в случае его выдвижения на высший государственный пост в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС.

Илон Маск приостановил создание новой политической партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не конкурировать с Республиканской партией.

По словам источников, он хочет сохранить хорошие отношения с Вэнсом, которого считают потенциальным преемником движения MAGA, и рассматривает возможность поддержки его президентской кампании.

Украина хочет закупить у США больше оружия, чем получила от них с начала СВО

Украина намерена приобрести у США оружия на сумму, превышающую всю военную помощь, которую она получила с начала СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным американского Конгресса, с февраля 2022 года Вашингтон выделил Киеву около 70,6 млрд на военные нужды, а вместе с помощью Евросоюза эта сумма достигает более 140 млрд.

Планируемые закупки на $90 млрд позволят Украине получить крупные объемы вооружений, включая системы ПВО Patriot и истребители F-16.

Бессент: саммит Россия - США - Украина может пройти в Будапеште

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность проведения трехстороннего саммита Россия - США - Украина в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что все зависит от того, как пройдет двусторонняя встреча между президентами РФ и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Бессент подчеркнул, что предварительные шаги и результаты переговоров определят дальнейшие дипломатические инициативы.

В бригаде ВСУ в Харьковской области критическая ситуация с дезертирами

В подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области возникла критическая ситуация с дезертирами. Об этом сообщает ТАСС.

Российские силовые структуры сообщили, что командование бригады предпринимает срочные меры по возвращению солдат, включая использование агрессивной пропаганды в интернете.

По данным источников, около 93% военнослужащих, покинувших части, не вернулись к службе, что усугубляет кадровый кризис украинских вооруженных сил.

Марочко: Киев готовит серию ударов по Краматорску и обвинит в них армию России

Вооруженные силы Украины планируют провести серию ударов по жилым и социальным объектам в Краматорске до конца августа, чтобы затем обвинить в этом российскую армию. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев намерен освещать эти предполагаемые атаки в украинских и западных СМИ, для чего уже прибыли соответствующие журналисты.

По его словам, цель провокации — создать информационный фон для дискредитации российских сил и оказать психологическое давление на местное население.