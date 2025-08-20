Маск приостановил создание политической партии

Миллиардер Илон Маск приостановил создание новой политической партии. Он не хочет отбирать голоса у Республиканской партии, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Одним из главных факторов в решении предпринимателя является его стремление сохранить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Его считают потенциальным преемником политического движения MAGA.

Как пишут журналисты, Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты Штатов в 2028 году.

Однако союзники Маска утверждают, что он официально не отказался от создания новой партии. Миллиардер может передумать по мере приближения промежуточных выборов.