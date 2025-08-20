Одна европейская страна поможет в организации выборов на Украине

Великобритания окажет поддержку Украине в проведении президентских выборов после завершения боевых действий на ее территории. Как сообщает Daily Express, избирательные комиссии двух стран подписали соответствующий меморандум.

Согласно договоренностям, Лондон поможет Киеву в организации голосования за пределами страны, контроле за финансированием избирательных кампаний, а также в вопросах безопасности бюллетеней и кандидатов.

По данным издания, в будущей предвыборной кампании ключевым фактором станут «опасения относительно вмешательства России в выборы на Украине».

18 августа 2025 года, перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы, подчеркнув, что для этого необходимо создание условий в сфере безопасности.

Парламентские и президентские выборы на Украине ранее были отложены из-за введенного военного положения после начала спецоперации. Формально срок полномочий Зеленского уже истек.

