СМИ: США давят на Украину и ЕС ради смягчения их позиции на переговорах

США оказывают давление на Украину и европейские страны, которые фактически уже признают, что прекращение огня больше не является условием для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом говорится в редакционном материале газеты China Daily.

"Хотя во время марафона встреч в Белом доме в понедельник все, казалось, сохраняли деликатно-сердечный настрой, чтобы сосредоточить внимание на коллективной цели прекращения российско-украинского конфликта, разногласия между США и их европейскими союзниками относительно того, как эта цель должна быть достигнута, сохраняются. <…> То, что президент США [Дональд Трамп] объявил о планах организации трехсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным, Зеленским и им самим, подразумевает, что на Украину и европейские страны, возможно, оказывалось давление с целью смягчения их позиции по территориальному вопросу, а также по вопросу прекращения огня, которое они когда-то считали необходимым условием для любых переговоров", - пишет издание, комментируя состоявшуюся встречу европейских лидеров и Владимира Зеленского с Трампом.

"Тот факт, что трехсторонняя встреча организуется после согласования включения территориального вопроса в будущие обсуждения, указывает на то, что и Украина, и ее европейские союзники признают, что прекращение огня больше не является необходимым условием для переговоров", - говорится в комментарии.

Издание также констатирует, что несмотря на то, что путь к урегулированию российско-украинского конфликта остается сложным и полным разногласий, очевидно, что диалог и переговоры предлагают наиболее эффективный путь продвижения вперед. "Переговоры, даже если они трудны, гораздо предпочтительнее конфронтации", - пишет издание.

18 августа президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.