Маск прокомментировал слухи об отказе создать свою политическую партию

Американский предприниматель Илон Маск опровергает информацию о том, что он отказался от идеи создания собственной политической силы. Соответствующее заявление он сделал в соцсетях.

По словам Маска, «ничему, что пишет WSJ, никогда не стоит верить». О том, что Илон Маск приостановил работу над созданием новой политической силы, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отнимать голоса у республиканцев, сообщило издание The Wall Street Journal накануне.

Подчеркивалось, что одним из главных мотивов, определивших выбор Маска, было желание поддерживать хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, который рассматривается как возможный кандидат на пост президента от партии MAGA (Make America great again, «Сделай Америку снова великой»).

О создании политической организации «Партия Америки» Маск сообщал в июле. Он заявлял, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на следующих президентских выборах в США в 2028 году, однако в ближайшие 12 месяцев внимание будет сосредоточено на выборах в палату представителей и сенат.