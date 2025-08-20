Политолог рассказал о рисках американской дипломатии для Трампа

Самоограничение роли Соединенных Штатов в решении украинского конфликта и непрерывное давление на Киев — это рискованная дипломатическая политика. В итоге американский глава Дональд Трамп может столкнуться с серьезным репутационным ущербом, рассказал политолог Дмитрий Еловский, пишет ТАСС.

«Слабое место Трампа сейчас — это публичное самоограничение роли США, совмещенное с постоянным давлением на Украину», — отметил он.

Политолог также заметил, что в случае, если встреча Путина и Зеленского не состоится или пойдет не совсем по плану, то Трампу придется приложить большие усилия, чтобы снять с себя ответственность за происходящее.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что есть хороший шанс урегулировать конфликт на Украине после его успешных переговоров с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

В Германии же заявили, что Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине. Понимая дилемму, европейцы склонили головы перед главой Белого дома.