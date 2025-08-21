Вэнс счел решение Маска создать свою партию огромной ошибкой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News назвал "огромной ошибкой" создание миллиардером Илоном Маском политической партии.

© Газета.Ru

"Мой аргумент для него (Маска. - "Газета.Ru") заключается в том, что нравится ему или нет, но он уже воспринимается крайними левыми как сторонник правых", - сказал чиновник.

Он добавил, что возвращение миллиардера к "какой-то средней политической линии" и любви как демократов, так и республиканцев невозможно.

"Если ему не нравится то, что делает Республиканская партия, то мой совет Илону был бы попробовать исправить Республиканскую партию, подтолкнуть ее в своем направлении", - заявил Вэнс.

По его словам, сохранение верности республиканцам и президенту страны Дональду Трампу позволило бы Маску оказать гораздо больше влияния. Глава государства и предприниматель были в дружеских отношениях во время президентской кампании политика, но разругались после ухода миллиардера с госслужбы в конце мая. 5 июня, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что "сильно разочаровался" в бизнесмене из-за его критики. Маск в ответ написал в соцсети X, что политик не смог бы победить на выборах без его поддержки.

Он попросил подписчиков проголосовать, не пора ли создать в Америке новую политическую партию, "которая действительно будет представлять интересы 80% населения". 5 июля миллиардер объявил о ее создании, а на следующий день подал документы на регистрацию партии.