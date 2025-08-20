Западные СМИ оценили саммит в Белом доме

Новая встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским оказалась в центре внимания западной прессы. Как сообщает The Washington Post, глава киевского режима на каждом шагу выражал благодарность президенту США, чтобы избежать повторения февральской ссоры. Daily Mail пишет о тревогах европейских лидеров, приехавших в качестве группы поддержки Зеленского. Politico отмечает, что участникам встречи не удалось прийти к единомыслию.

CNN напоминает о «непреодолимых разногласиях» в украинском конфликте, однако выражает надежду на успех дипломатических усилий нынешней администрации США.

Западные СМИ пристально следили за встречей президента США с главой киевского режима и его европейскими сторонниками. В ряде публикаций проводятся параллели со скандальным февральским визитом Зеленского в Белый дом, который обернулся приостановкой американской помощи Киеву.

Так, The Observer напоминает, что в прошлый раз, когда глава киевского режима переступил порог Овального кабинета, «Трамп унизил его, сказав, что тот «играет с третьей мировой войной».

«А вчера были сплошные улыбки, Зеленский благодарил лидера США за поддержку, а Трамп похвалил костюм (Зеленского. — RT)», — пишет издание.

По мнению автора статьи, новый визит главы киевского режима в Белый дом стал «пиар-победой при минимуме содержательности».

Как отмечает The Washington Post (WP), на этот раз Зеленский постарался почаще говорить Трампу спасибо, чтобы избежать обвинений в неблагодарности.

«Зеленский поблагодарил Трампа за то, что тот принял его и других мировых лидеров в Белом доме в понедельник... Поблагодарил за то, что тот представил его другим гостям и СМИ. Поблагодарил его за «очень хороший разговор». И поблагодарил за то, что тот подарил ему карту его собственной страны», — перечисляет издание.

В общей сложности, по подсчётам WP, глава киевского режима публично сказал Трампу спасибо 11 раз за четыре с половиной минуты. Вместе с европейскими и натовскими руководителями Зеленский был частью «хора благодарности, поющего дифирамбы Трампу», говорится в материале.

Между тем британская газета Daily Mail отмечает, что атмосфера переговоров была «наэлектризованной из-за рисков». По утверждению автора статьи Квентина Леттса, «одно неверное движение» могло разозлить Трампа и привести к третьей мировой войне.

«Это было хуже, чем наблюдать за партией в шахматы, где вместо фигур боевые гранаты», — описывает встречу британский журналист.

Во время переговоров Трампа с Зеленским европейские лидеры, включая премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера, находились в соседнем помещении, испытывая «адскую тревогу», пишет обозреватель Daily Mail.

«Пока они сидели там, заламывая руки, и ждали в ужасающей неопределённости, может быть, их союзник, Зеленский, был уже повален на пол и получал новые пинки от забияки Вэнса и его дружков?» — фантазирует автор статьи.

Тем не менее, по словам журналиста Daily Mail, новая встреча в Белом доме прошла «без дипломатических инцидентов» и Зеленский «выжил».

«Под его креслом не раскрылся люк, и ему не подали отравленный чай», — иронизирует автор.

Впрочем, Daily Mail обращает внимание на болезненный вид главы киевского режима.

«Зеленский, хмурый, с опущенным к груди подбородком, напоминал человека, страдающего несварением желудка», — оценивает издание.

А журнал Time, в свою очередь, всерьёз анализирует значение костюма, в котором Зеленский предстал перед американским лидером. На этот раз глава киевского режима надел чёрный костюм в стиле милитари, отказавшись от привычных футболок-поло цвета хаки.

«В одежде сохранились намёки на военные действия, которые продолжает вести Украина, и в то же время были учтены предпочтения Белого дома в пользу более официального костюма —после напряжённой февральской встречи (Трампа и Зеленского. — RT) в Овальном кабинете», — пишет Time.

«Разногласия остались»

Комментируя содержание переговоров, Politico отмечает, что встречи Трампа с Зеленским и семью европейскими лидерами были, «по-видимому, конструктивными».

«В понедельник, после знаменательного дня челночной дипломатии, президент Дональд Трамп заявил о начале подготовки к встрече руководителей России и Украины, которая в случае успеха станет существенным шагом к окончанию конфликта между двумя странами», — сообщает издание.

Трамп также объявил в социальных сетях, что после гипотетической встречи Путина и Зеленского может состояться ещё одна, трёхсторонняя, с его собственным участием, говорится в публикации.

Другой важной темой переговоров, как сообщают журналисты, стали «гарантии безопасности Украины в будущем».

«Готовность Трампа участвовать в укреплении долгосрочной безопасности Украины — заметная подвижка и ещё одно свидетельство того, как сильно эволюционировала позиция президента касательно этого конфликта по истечении почти шести месяцев с прошлого визита Зеленского в Белый дом», — полагают в Politico.

Вместе с тем издание отмечает, что сторонам так и не удалось прийти к единомыслию.

«Несмотря на то что Зеленский и европейские лидеры на протяжении месяцев пытались лестью добиться от Трампа большей солидарности, разногласия остались, — констатирует Politico. — Трамп разошёлся во взглядах с европейскими союзниками, ратующими за прекращение огня, и продолжал настаивать, что Путин... искренне хочет заключить сделку».

Авторы статьи напоминают, что до встречи с Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп выступал за полную приостановку боевых действий на Украине, однако затем изменил свою позицию, напомнив, что в других недавних конфликтах, закончившихся при участии США, перемирие не потребовалось.

«Не думаю, что перемирие необходимо», — цитирует Politico американского президента.

При этом Трамп пообещал Киеву «очень хорошую защиту, очень хорошую безопасность» в случае заключения мира, сообщает издание.

Что же касается европейских лидеров, все они, по мнению корреспондентов Politico, «разделяют, даже если не высказывают вслух, опасения, что непредсказуемый президент готов доверять Путину и, возможно, принять его условия».

В свою очередь, Axios обращает внимание, что во время встречи с европейской делегацией лидер США переговорил по телефону с российским коллегой.

«После завершения саммита с Путиным Трамп также звонил Зеленскому. Однако в данном случае Трамп прервал встречу с европейцами, чтобы сделать звонок», — подчёркивает новостной портал.

Глава Белого дома намерен устроить встречу российского президента с Зеленским, однако время и место этих переговоров пока не названы, а Кремль ещё не подтвердил эти планы, уточняет Axios.

По оценке новостного портала, самыми трудными темами на мирных переговорах будут передача территорий и так называемые гарантии безопасности. Поскольку Зеленский по-прежнему «настаивает, что не уступит России земли», а МИД РФ категорически отвергает идею размещения контингентов стран НАТО на территории Украины, говорится в статье.

Разрешить неразрешимое

Тем временем The New York Times (NYT) сетует, что после многочасовых переговоров в Вашингтоне «конкретные подробности» урегулирования украинского кризиса остаются неизвестными.

«Любое движение к окончанию конфликта потребовало бы последовательности со стороны господина Трампа, масштабных уступок со стороны господина Зеленского и готовности господина Путина прекратить атаковать Украину», — пишет американская газета.

Издание подчёркивает, что «дорога к миру остаётся долгой», а Зеленскому «в скором времени придётся делать трудный выбор: отдать территории в обмен на смутные обещания будущей безопасности Украины или стоять на своём, рискуя вновь разжечь гнев господина Трампа».

Зато CNN называет минувший понедельник «лучшим днём для Украины за очень долгое время». Хотя окончания боевых действий пока не предвидится, новая встреча руководителей США и Украины обошлась без скандала в Овальном кабинете, отмечается в материале.

Автор признаёт, что из-за разногласий США с союзниками и темперамента Трампа «избегание катастроф рассматривается как серьёзный прогресс».

«На знаменательных встречах в Белом доме все, включая Трампа, напоказ делали всё возможное, чтобы привлечь внимание к возможностям и уйти от конкретного обсуждения проблем, которое могло бы взорвать этот день», — пишет новостной сайт.

В то же время CNN расценивает состоявшиеся переговоры как «самый убедительный на данный момент признак, что президент (Трамп. — RT) действительно серьёзен, когда говорит, что хочет остановить гибель людей на Украине».

«Возможно, он заслуживает большей похвалы за энергичность и решительность, которые успел проявить», — отмечает автор статьи.

Впрочем, по мнению журналиста, ближайшие недели могут «положить конец усилиям Трампа по мирному урегулированию и разбить вдребезги единство Запада».

«Было много красивых слов о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности после любого мирного соглашения. Трамп даже намекнул, что направит помощь от вооружённых сил США. Но никто до сих пор не объяснил, как это должно работать и, самое главное, что Россия готова терпеть в рамках сделки», — пишет CNN.

Обозреватель напоминает, что причиной конфликта стало стремление Украины вступить в НАТО, поэтому «гарантии безопасности» по образцу натовской взаимной обороны вряд ли устроят Москву. Кроме того, автор статьи выразил сомнения, что европейские войска будут готовы сражаться за Украину, учитывая, что у России есть ядерное оружие. Что же до американского военного присутствия, такая идея может не понравиться электорату Трампа, добавляет журналист.

CNN также не видит, каким образом Зеленский может пойти на территориальные уступки. Тем не менее автор статьи выражает осторожный оптимизм по поводу окончания конфликта.

«Любые масштабные усилия по мирному урегулированию вначале кажутся безнадёжными, — философствует журналист. — Иногда единственный способ оставить позади трудноразрешимые проблемы — это создать внутренний стимул. Так что спешка Трампа с проведением саммитов, возможно, имеет смысл. Может быть, ему удастся быстро продвинуть всех настолько далеко по пути к миру, что вернуться назад будет невозможно».

Впрочем, на каком-то этапе непреодолимые разногласия всё же придётся преодолевать, резюмирует CNN.