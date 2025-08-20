Трамп: Ирану осталось четыре недели до создания ядерного оружия

Иран мог бы разработать ядерное оружие за четыре недели, если бы не бомбардировки ядерных объектов ВВС США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину, опубликованном на его YouTube-канале.

"И они бы его применили", - сказал глава Белого дома. Кроме того, Трамп назвал себя "героем войны", как и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Он (Нетаньяху) герой войны, потому что мы работаем вместе. Он герой войны. Полагаю, я тоже. Никому нет дела, но я тоже", - заключил американский лидер.

По его словам, именно американские бомбардировки иранских ядерных объектов позволили предотвратить разработку подобного вооружения Тегераном. В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были "целиком и полностью уничтожены".

В июле президент США заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%.