Зеленский отказался встречаться с Трампом и Путиным в Москве

Встречи в Москве не может быть, заявил Владимир Зеленский. Украинский лидер отказался рассматривать российскую столицу в качестве места переговоров с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Как заявил Зеленский на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит "Телеграф", возможные места для такой встречи - это Австрия, Швейцария или Турция. Что же касается Будапешта как площадки для переговоров, глава киевского режима считает, что это непросто. Зеленский напомнил, что Будапешт Киев не поддерживал.

Как сообщалось ранее, Белый дом рассматривает Венгрию и Швейцарию в качестве возможных мест для проведения встречи Путина с Зеленским. Там же может пройти последующий трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа.