СМИ: Джорджа Мелони проявила неуважение к итальянским журналистам

Глава правительства Италии Джорджа Мелони проявляет неуважение к журналистам. Об этом сообщается на сайте Федерации итальянской прессы (FNSI). Мелони после завершения саммита в Вашингтоне с улыбкой заявила, что никогда не желает общаться с представителями итальянских СМИ.

© Газета.Ru

Комментируя эти слова, генеральный секретарь FNSI Алессандра Костанте отметила, что премьер-министр не скрывает своего неуважительного отношения к прессе. Костанте подчеркнула, что Мелони заменила пресс-конференции длинными онлайн-монологами, которые являются пропагандой без заслушивания доводов и вопросов журналистов. 18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.