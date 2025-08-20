Глава МИД Иордании: Израиль не должен зайти глубже в Сирию

Иордания выступает за то, чтобы Израиль уважал суверенитет Сирии и не заходил глубже на территорию арабской республики. В противном случае захват сирийских земель приведет лишь к анархии, заявил вице-премьер Иордании, глава МИД Айман ас-Сафади.

© Nasser Ishtayeh/Zuma/TACC

По итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он подчеркнул, что необходимо принимать во внимание фактор вмешательства Израиля в дела арабской республики, что "негативно влияет на ситуацию внутри и дестабилизирует ее".

"Мы должны заставить Израиль уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, не дать ему зайти в Сирию глубже, - отметил иорданский министр. - Сирийские власти не представляют угрозы соседнему Израилю. Нужно также предпринимать шаги, которые будут уважать и обеспокоенность израильтян, но захват сирийских земель не решит эти проблемы и озабоченности. Это лишь приведет к дестабилизации и к анархии".

Иордания надеется, что сирийское правительство будет держать контакт со странами региона, а также со всеми партнерами с тем, чтобы "положить конец напряженности на юге Сирии, обеспечить гуманитарный доступ туда" и чтобы "Сирия с севера на юг, с запада на восток была единой, интегрированной страной". При этом, по словам ас-Сафади, Амман сделает со своей стороны все, чтобы "обеспечить суверенитет и целостность сирийского государства", а также поддержит все усилия сирийского правительства, направленные на это.