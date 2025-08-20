Американский лидер Дональд Трамп не собирается позволять Евросоюзу играть какую-либо заметную роль в урегулировании украинского конфликта. Так считает колумнист Boulevard Voltaire Стефан Бюфто.

«Трамп... пытается положить конец конфликту напрямую через контакты с (президентом России Владимиром. — RT) Путиным... Европу свели до роли зрительницы дипломатического балета, который проходит без её участия», — пишет он.

По мнению автора материала, Евросоюз показал, что «европейский суверенитет» — иллюзия, оказавшись неспособным предупредить конфликт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп осознаёт, что мир на Украине должен сохраняться и после истечения срока его полномочий.