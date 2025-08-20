СМИ: Зеленский вызвал раздражение Трампа речью в Белом доме

Cамый напряженный момент вступительного слова Владимира Зеленского в Белом доме наступил тогда, когда он начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.

© AP / ТАСС

Трамп, по-видимому, не был заинтересован в подробном обсуждении, говорится в статье. Пока Зеленский перечислял условия Киева, лицо президента Франции Эмманюэля Макрона становилось все мрачнее. Трамп попытался вмешаться, но Зеленский продолжал говорить.

Потом он внезапно, словно придя в себя, выпрямился в кресле и быстро завершил свою речь. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тут же вмешался и, как только появилась возможность, произнес главное слово, которое Трамп хотел услышать: «Спасибо», пишет издание.

На встрече Трампа с Зеленским и европейскими лидерами обсуждались условия возможного мирного соглашения и гарантии безопасности для Украины. После этого президент США позвонил Владимиру Путину.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны обсудили идею о возможном повышении уровня представителей российской и украинской делегаций, участвующих в переговорах. Трамп заявил, что начал готовить встречу Путина и Зеленского.