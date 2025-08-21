Зачем Мерц надел галстук со слонами на встречу с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц осознанно выбрал галстук со слонами (слон является символом Республиканской партии США) на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Майер, передает ТАСС.

«Я слышал, что этот галстук был выбран совершенно осознанно. Однако, помимо этого, мне неизвестны какие-либо более подробные предпочтения по дизайну или стилю», — подчеркнул он.

До этого в сети появилось видео, где видно, что Мерц на встречу по Украине надел синий галстук с белыми слонами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хвалил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за выбор костюма на встречу в Белом доме 18 августа.

Увидев, что Зеленский прибыл в Белый дом в черном пиджаке и черной рубашке, один из американских журналистов сказал, что у президента Украины в этом костюме «великолепный вид». Трамп присоединился к комплименту, отметив, что ему тоже понравилась одежда Зеленского. Украинский лидер в ответ со смехом заметил, что этот костюм — лучшее, что имеется в его гардеробе.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.