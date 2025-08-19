Макрон назвал обязательный пункт в гарантиях безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обязательный пункт, который, по его мнению, должен быть принципиально соблюден в рамках гарантий безопасности для Украины. Это должно быть присутствие на территории республики так называемых «сил сдерживания» из состава европейских армий, сказал он в интервью телеканалам TF1 и LCI.

По словам французского лидера, ряд стран ЕС могли бы заявить о своей готовности «вести операции» по сдер;иванию не «провокационно» на линии фронта, а в воздухе, в море и на суше.

Ранее Макрон отверг один из пунктов мирного соглашения по Украине. Он выступил против сокращения численности Вооруженных сил республики (ВСУ) после окончания конфликта.