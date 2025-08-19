Президент США Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры по-прежнему выдвигают требования и пытаются затащить американцев назад в сопротивление Россией.

«Америка не хочет больше платить за европейскую безопасность, Европа должна создать свою собственную обороноспособность, которой сегодня нет. Понимая дилемму, европейцы склонили головы перед Трампом», — сказал он.

Рар добавил, что Трамп и его российский коллега Владимир Путин положили основу для дорожной карты для мирного решения конфликта на Украине.