Трамп спросил Орбана, почему он мешает вступлению Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с тем, чтобы узнать, почему он мешает вступлению Украины в Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, разговор состоялся через несколько часов после переговоров Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа.

Журналисты уточнили, что главы ФРГ, Франции, Великобритании, Италии призвали президента США использовать свое влияние на Орбана, заставить премьера отказаться от противодействия вступлению Украины в ЕС.

Украина стремиться присоединиться к ЕС в рамках гарантий безопасности по урегулированию конфликта с Россией, пояснили аналитики.

Орбан: Украина не может вступить в ЕС

По их данным, Орбан не подтвердил факт звонка. Вместе с тем, на следующий день он заявил в соцсетях, что услышал просьбу о членстве Украины в ЕС, но не собирается менять свою позицию.

«Членство Украины в Европейском союзе не дает никаких гарантий безопасности. Поэтому связывать членство с гарантиями безопасности бессмысленно и опасно», — разъяснил глава венгерского правительства.

Напомним, что Будапешт последовательно выступает против вступления Украины в ЕС, блокирует любые инициативы Киева и ЕС по этому вопросу.